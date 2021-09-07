2021/09/07 | 17:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه عضو مجلس النواب، النائب جمال المحمداوي، اليوم الثلاثاء، كتاب إلى وزير الصحة يكشف فيه عن مخالفات صحية في شركات المشروبات الغازية والعصائر والمياه يصل ضررها لامراض خطيرة مثل السرطان والزهايمر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



مخالفات صحية في شركات المشروبات الغازية والعصائر يصل ضررها للسرطان والزهايمر المركز الخبري الوطني.

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