أول تعليق من النجيفي بشأن صدور حكم قضائي بحقه

2021/09/07 | 17:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق محافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي، الثلاثاء، بشأن الاخبار عن صدور حكم غيابي جديد بحقه.

وقال النجيفي، في تدوينة اليوم، (7 ايلول 2021)، انه "نشرت وسائل التواصل الاجتماعي اخبارا عن صدور حكم غيابي جديد بحقي من محكمة استئناف نينوى..



وكل الذي اعلمه ان هذه القضية لازالت في أروقة المحاكم وتخضع لإجراءات قانونية معروفة".

وأضاف، ان "هذا الأمر ليس جديدا فلقد تجاوزت قبلها عشرات القضايا المشابهة..



ولا اريد الدخول في التفاصيل احتراما للإجراءات القضائية".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفاد مراسلنا في نينوى بان "محكمة جنايات نينوى - الهيئة الثالثة، أصدرت حكما بالسجن سبع سنوات على محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي".

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