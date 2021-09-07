شاسوار عبدالواحد.. مفاجأة كبيرة في الانتخابات البرلمانية المقبلة

2021/09/07 | 17:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد، الثلاثاء، حصول مفاجأة كبيرة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا الى ان العصر هو عصر الجيل الجديد.

وقال عبدالواحد في كلمة بمناسبة بدء الحملة الانتخابية لمرشحي حراك الجيل الجديد، اليوم (7 ايلول 2021)، انه "لم نقم في الانتخابات السابقة بإستبدال اصوات الناخبين بالمال والسلطة، ولن نقوم بخيانة ناخبينا في المستقبل".

واضاف، ان "العصر هو عصر الجيل الجديد والممثلين الجدد، وستكون نتائج الانتخابات مفاجاة كبيرة لصالح الحراك".

واوضح، اننا نقول للسلطات خاب ضنكم لن نترك الجماهير من دون سند، ونطالبهم وبفخر بالتصويت لحراك الجيل الجديد".

وكان حراك الجيل الجديد بقيادة شاسوار عبدالواحد قد اعلن في وقت سابق اطلاق حملته الانتخابية الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة اجراؤها في العاشر من تشرين الاول المقبل.

جدير بالذكر ان حراك الجيل الجديد لديه مرشحون في جميع الدوائر الانتخابية في اقليم كوردستان ومحافظة كركوك.

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