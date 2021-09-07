2021/09/07 | 17:29 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 | 05:24 مساءً

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القبض على قيادي بارز في داعش قام بعدة هجمات في ديالى

القت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الثلاثاء، القبض على قيادي بارز في داعش قام بعدة هجمات ضد قواتنا الأمنية والمواطنين راح ضحيتها العديد من المواطنين في ديالى.



وجاء في بيان خلية الإعلام الأمني، انه:" بجهود ميدانية وعمل استخباري دقيق ، تمكنت وكالة الاستخبارات من القاء القبض على إرهابي من قيادات عصابات داعش الإرهابية شارك بالعديد من الهجمات ضد قواتنا الأمنية والمواطنين من بينها في عام ٢٠٠٧ الذي شنته العصابات الإرهابية على احدى المناطق الحيوية الرابطة بين بغداد - كركوك وبغداد- ديالى".



واضافت:" كما شارك بهجوم آخر على منطقة الخويلص الرابطة بين ناحية هبهب والحديد وعرب شوكة ومنطقة الاسود، وكذلك في هجوم بمحافظه ديالى الذي استمر لمدة يوم كامل راح ضحيته العديد من المواطنين العزل من ابناء قرية الخويلص".



واشارت الخلية الى انه:" بعد المتابعة الميدانية لوكالة الاستخبارات تم القبض عليه في بغداد، حيث حاول هذا الإرهابي التخفي عن أعين الأجهزة الأمنية الا ان الجهود المستمرة أسفرت عن القبض عليه، وقد دونت أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه".

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