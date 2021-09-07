الكاظمي خلال افتتاح نصب ضحايا مكافحة الإرهاب: المشاركة بالانتخابات ستغير الواقع (فيديو)

2021/09/07 | 17:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، النصب التذكاري لضحايا جهاز مكافحة الإرهاب، بحضور عدد من قادة وضباط الجهاز.

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وذكر الكاظمي في كلمة خلال حفل الافتتاح، (7 أيلول 2021)، ان "هذا النصب هو لاستذكار شهداء وتضحيات شهداء جهاز مكافحة الإرهاب وكافة شهداء العراق".

ووضع الكاظمي اكليلاً من الزهور على النصب.

وقال الكاظمي إن "هذا العمل الفني العراقي الخالص استذكاراً وتخليداً ووفاءً لذكرى شهداء جهاز مكافحة الإرهاب الأبطال وعرفاناً لملاحمهم".

وأضاف "نسجل اعتزازنا كعراقيين بكل اسم من أسماء الشهداء الأبطال، الذين لولا تضحياتهم ما كنّا لنقف هذه الوقفة هنا".

وذكر الكاظمي أن "شهداؤنا فخر العراق، ومن هذا المكان، ومن أمام أسمائهم المخطوطة نعدهم بأن تضحياتهم لن تذهب هدراً، وأن عوائلهم وأطفالهم في ذمتنا".

وتابع "نزهو بفخر واعتزاز أن لدينا كعراقيين هذا النوع من الرجال الذين استرخصوا أرواحهم في حب الوطن، على الرغم من الألم الذي يعتصرنا ونحن نقرأ أسماء هؤلاء الأبطال من شهداء قواتنا الأمنية".

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه "قبل ساعات تمكن زملاؤكم الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب من قتل مفرزة إرهابية كاملة في كركوك حاولت التعرض على قطعاتكم".

وختم قائلا "لن نغمض أعيننا، ولن ننام قريري الأعين حتى القضاء على آخر إرهابي في العراق".

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