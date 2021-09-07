الحشد الشعبي يعزز السواتر الترابية جنوب سنجار

2021/09/07 | 17:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ باشر الجهد الهندسي في هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، بتعزيز السواتر الترابية في قاطع مسؤولية الفوج الثالث جنوب سنجار بمحافظة نينوى.وذكر بيان انه “تأتي هذه العملية من اجل توفير الأمن والاستقرار في جنوب قضاء سنجار من خلال تعزيز السواتر في خط الصد لمنع حدوث الخروقات الأمنية في المنطقة”.0 Facebook 0 Twitter 0 Facebook-messenger […]

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