الشرطة المجتمعية تحبط محاولة ابتزاز الكتروني لسيدة من دولة عربية

2021/09/07 | 17:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والاعلام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة ابتزاز الكتروني لسيدة من دولة عربية.

وذكر بيان للشرطة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والاعلام بوزارة الداخلية احبطت محاولة ابتزاز الكتروني مارسها شخص من محافظة البصرة بحق سيدة من إحدى الدول العربية".

وأضاف البيان، أن "الضحية قامت بإرسال مبالغ مالية للمبتز، وعندما طالبها بمزيد من المال، وإلا قام بنشر صورها وملفاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، التجأت الى الشرطة المجتمعية عبر مناشدتها ببريد صفحة المجتمعية على الفيس بوك، لانقاذها وتخليصها منه".

وتابع، أن "الشرطة المجتمعية استطاعت تحديد هوية المبتز واستدراجه الى بغداد واتخذت بحقه الاجراءات اللازمة بعد حذفها لمحتوى الابتزاز وتأمين حساب الضحية".

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