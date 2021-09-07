بالفيديو.. الأمن الوطني يلقي القبض على تاجر مخدرات في بغداد

2021/09/07 | 17:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت مفارز جهاز الأمن الوطني، القبض على تاجر مخدرات في بغداد، وبحوزته 4 كغم ونصف من الكرستال.

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الأمن الوطني يلقي القبض على تاجر مخدرات في بغداد أولاً على النور نيوز.

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