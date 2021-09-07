فيديو يُظهر دقة تفجير مبنى فندق شهير في هارتسفيلد جاكسون في أتلانتا

2021/09/07 | 17:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهار مبنى فندق على طريق سوليفان على الجانب الجنوبي الغربي من مطار هارتسفيلد جاكسون في أتلانتا، صباح الأحد، وسط وابل من الانفجارات غاية في الدقة.

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