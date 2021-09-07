2021/09/07 | 17:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، أنه لا مكان للتلاعب والغش والتزوير، فيما كشفت عن إجراءات جديدة لرفع إيرادات الدولة.وقال مدير عام الهيئة شاكر الزبيدي في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك تكشف عن إجراءات جديدة لرفع إيرادات الدولة المركز الخبري الوطني.

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