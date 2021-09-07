2021/09/07 | 17:45 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Kqkp0mWDT6g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشاعر ايهاب المالكي يُجهش الحاضرين بالبكاء في قصيدة مؤلمة بمهرجان انطلاق مسيرة الاربعين💔🏴) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشاعر ايهاب المالكي يُجهش الحاضرين بالبكاء في قصيدة مؤلمة بمهرجان انطلاق مسيرة الاربعين💔🏴) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).