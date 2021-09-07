2021/09/07 | 17:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ناظم: الكاظمي وجه بتضمين قانون موازنة 2020 مبالغ مالية لإنجاز التعداد العام للسكان » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 17:45

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