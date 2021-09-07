2021/09/07 | 17:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط حاويتين مخالفتين للشروط في ميناء أم قصر الجنوبي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط حاويتين مخالفتين للشروط في ميناء أم قصر الجنوبي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط حاويتين مخالفتين للشروط في ميناء أم قصر الجنوبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).