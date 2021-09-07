المجتمعية تحبط محاولة ابتزاز لسيدة عربية وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المتورط

2021/09/07 | 18:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الشرطة المجتمعية، الثلاثاء، إحباط محاولة ابتزاز إلكتروني لسيدة من دولة عربية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورط.

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وذكر بيان للمديرية، تلقى "ناس" نسخة منه، (7 أيلول 2021)، أنها "احبطت محاولة ابتزاز الكتروني مارسها شخص من محافظة البصرة بحق سيدة من إحدى الدول العربية، حيث نجم عن محاولة الابتزاز قيام الضحية بإرسال مبالغ مالية للمبتز، وعندما طالبها بمزيد من المال، وإلا قام بنشر صورها وملفاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، التجأت الى الشرطة المجتمعية عبر مناشدتها ببريد الصفحة على الفيس بوك، لانقاذها وتخليصها منه".

وأضاف أن "الشرطة المجتمعية استطاعت تحديد هوية المبتز واستدراجه الى بغداد واتخذت بحقه الاجراءات اللازمة بعد حذفها لمحتوى الابتزاز وتأمين حساب الضحية".

وتابع، "بدورها قدمت السيدة شكرها وتقديرها لجهود وزارة الداخلية العراقية المتمثلة بالشرطة المجتمعية".

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