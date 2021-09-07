2021/09/07 | 18:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: c1ltwuXeOco

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يفتتح نصب الشهداء الاستذكاري المقام في جهاز مكافحة الارهاب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يفتتح نصب الشهداء الاستذكاري المقام في جهاز مكافحة الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).