قمة بغداد على طاولة مباحثات الأردن والاتحاد الأوروبي

2021/09/07 | 18:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، قمة بغداد التي عقد نهاية الشهر الماضي.

وبحث الصفدي، مع رئيسة بعثة الاتحاد المعتمدين لدى المملكة في اجتماع تعزيز أُطر التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وآخر المستجدات المُرتبطة بالقضية الفلسطينية والتطورات الإقليمية والدولية.

وأشار الصفدي إلى متانة وعمق الشراكة الاستراتيجية الأردنية-الأوروبية، وضرورة استمرار تعزيزها في المجالات كافة.

وتناول الصفدي مخرجات لقاءات جلالة الملك عبدالله الثاني في الفترة الأخيرة؛ بدءاً بالزيارة المهمة والناجحة إلى الولايات المتحدة الأميركية، ومؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، والقمة الثلاثية الأردنية-المصرية-العراقية في بغداد، والقمة الأردنية-المصرية-الفلسطينية في القاهرة.

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