وزير الداخلية يكشف تفاصيل القبض على أخطر الإرهابيين بديالى

2021/09/07 | 18:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل القبض على أخطر الإرهابيين بديالى.وقال الوزير، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “العملياتِ النوعية لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تتوالى، فقد احكموا قبضتهم على احد قيادات عصابات داعش الإرهابية”.وأضاف، أن “الإرهابي من المجرمين المتورطين بقتل العديد من أبناء …

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