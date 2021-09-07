الكاظمي يوجه بدعم مفوضية الانتخابات وتهيئة الأجواء لإجرائها

2021/09/07 | 18:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن المتحدث باسم الحكومة حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، عن توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بدعم مفوضية الانتخابات وتهيئة الأجواء لأجرائها.وقال ناظم في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شدد على دعم مفوضية الانتخابات لأخر يوم من عمر الحكومة”.وأضاف ان “الحكومة مستمرة بالعمل على …

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