بارزاني يدعو إلى مساعدة إقليم كردستان للاستفادة من الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي

2021/09/07 | 18:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، مع ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، ملف مواجهة داعش والانتخابات المقبلة، فيما دعا إلى مساعدة الإقليم للاستفادة من الاتفاقيات بين العراق والاتحاد الأوروبي.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس إقليم كردستان مع ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤوون الخارجية، الذي وصل إلى مدينة أربيل، اليوم، …

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