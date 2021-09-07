2021/09/07 | 18:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الثلاثاء، عن اعتقال مديرة شركة للقروض بتهمة النصب والاحتيال في بغداد.وقالت الوكالة الوزارة في بيان، إن “مفارز مركز شرطة القناة وفوج طوارئ بغداد الرابع التابعان الى قيادة شرطة بغداد القت القبض على متهمة مطلوبة وفق احكام المادة ٤٥٦ نصب واحتيال حيث تدير هذه المتهمة احدى شركات القروض بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال منح قروض وهمية”.

وأضاف البيان أن “قائد شرطة بغداد وجه بعد صدور امر القبض الصادر بحق المتهمة بتشكيل فريق عمل ميداني باشرافه شخصيا بعد ورود معلومات بتواجدها ضمن قاطع المسؤولية وبالفعل تمكن الفريق من القاء القبض على المتهمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة وفق القانون”.

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