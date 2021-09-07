الكاظمي يشدد على دعم مفوضية الانتخابات لآخر يوم من عمر الحكومة

2021/09/07 | 18:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، على دعم مفوضية الانتخابات لآخر يوم من عمر الحكومة.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، إن “الكاظمي شدد على دعم مفوضية الانتخابات لآخر يوم من عمر الحكومة”، مبيناً أن “الحكومة مستمرة بالعمل على تعزيز الثقة بالانتخابات وتهيئة الاجواء لإجرائها”.

وأضاف ناظم، أن “المفوضية منحت حق الاستعانة بما تحتاجه من موظفين لإجراء الانتخابات”.

في سياق آخر، أشار إلى “تخويل وزارة الاسكان بالتوقيع على مشروع تحلية مياه البحر في البصرة”.

وبين ناظم، أنه “تم تخصيص 3 مليارات دينار لكربلاء المقدسة لتقديم الخدمات في الزيارة الأربعينية”.

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