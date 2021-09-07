2021/09/07 | 18:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة ابتزاز الكتروني لسيدة من دولة عربية قام بها مواطن من محافظة البصرة.

وقالت المجتمعية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "احبطت محاولة ابتزاز الكتروني مارسها شخص من محافظة البصرة بحق سيدة من إحدى الدول العربية، حيث نجم عن محاولة الابتزاز قيام الضحية بإرسال مبالغ مالية للمبتز، وعندما طالبها بمزيد من المال، وإلا قام بنشر صورها وملفاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، التجأت الى الشرطة المجتمعية عبر مناشدتها ببريد صفحة المجتمعية على الفيس بوك، لانقاذها وتخليصها منه".

وأضافت، أ،ها "استطاعت تحديد هوية المبتز واستدراجه الى بغداد واتخذت بحقه الاجراءات اللازمة بعد حذفها لمحتوى الابتزاز وتأمين حساب الضحية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بصري يبتز سيدة عربية.. والمجتمعية تتدخل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بصري يبتز سيدة عربية.. والمجتمعية تتدخل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).