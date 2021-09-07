إحباط محاولة ابتزاز إلكتروني لسيدة من دولة عربية في البصرة

2021/09/07 | 18:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة ابتزاز إلكتروني مارسها شخص من محافظة البصرة بحق سيدة من إحدى الدول العربية.وذكرت الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والاعلام بوزارة الداخلية، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “محاولة الابتزاز نجم عنها قيام الضحية بإرسال مبالغ مالية للمبتز، وعندما طالبها بمزيد من المال، …

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