السلطات السعودية تضبط ربع طن مخدرات على الساحل.. والمتهمون عرب

2021/09/07 | 18:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها وعددهم 7

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