2021/09/07 | 19:03 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 | 06:40 مساءً

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القبض على صاحبة شركة للقروض في بغداد بتهمة النصب والاحتيال

أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، القاء القبض على متهمة صاحبة شركة للقروض امتهنت النصب والاحتيال.



وذكرت الوكالة في بيان، ان"مفارز مركز شرطة القناة وفوج طوارىء بغداد الرابع التابعان الى قيادة شرطة بغداد، القت القبض على متهمة مطلوبة وفق احكام المادة ٤٥٦ نصب واحتيال حيث تدير هذه المتهمة احد شركات القروض بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال منح قروض وهمية".



واضافت، ان"قائد شرطة بغداد وجه بعد صدور امر القبض الصادر بحق المتهمة بتشكيل فريق عمل ميداني باشرافه شخصيا بعد ورود معلومات بتواجدها ضمن قاطع المسؤولية وبالفعل تمكن الفريق من القاء القبض على المتهمة و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة وفق القانون".

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