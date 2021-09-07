حزمة من القرارات يصدرها مجلس الوزراء في جلسة اليوم

2021/09/07 | 19:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة والثلاثين لمجلس الوزراء، تم فيها تداول عدد من القضايا ومستجدات الأوضاع في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات بشأنها.وشدّد رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، على “أهمية العمل التكاملي بين مؤسسات الدولة؛ من أجل تحقيق الأهداف […]

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