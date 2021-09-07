بعد غيابه لـ3 أيام.. العثور على طفل عمره 3 سنوات وسط غابة بأستراليا

2021/09/07 | 19:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم العثور على طفل مصاب بالتوحد عمره 3 سنوات في أمان، يوم الاثنين، بعد أن فُقد الأسبوع الماضي في أستراليا، وفقًا لشرطة نيو ساوث ويلز.وأظهر مقطع فيديو جوي من الشرطة أنتوني "آج" الفالك وهو متواجد على ضفة نهر، بعد ثلاثة أيام من جهود البحث والإنقاذ.وقد تم لم شمل آج مع عائلته، وفقا للشرطة.

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