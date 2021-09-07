مذكرة تفاهم بين

2021/09/07 | 19:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "مبادلة للبترول" الإماراتية، الثلاثاء، توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة إيني الايطالية للطاقة، في مجال تحول قطاع الطاقة إلى خفض الانبعاثات الكربونية.

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