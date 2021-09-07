2021/09/07 | 19:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dxCFooBi1hQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اسرائيل تقحم العراق باهداف عسكرية قادمة | رأس السطر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اسرائيل تقحم العراق باهداف عسكرية قادمة | رأس السطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).