2021/09/07 | 19:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت وزارة التخطيط، اليوم، الثلاثاء، ان مادة الطحين الصفر المستوردة، هي من ضمن المواد الغذائية الخاضعة لبرنامج الفحص المسبق قبل التوريد في بلد المنشأ من قبل الشركات الفاحصة التي تعاقد معها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، وان هناك متابعة لعمل هذه الشركات من قبل قسم مختص في الجهاز عبر المنافذ الحدودية الخاضعة للسلطة الاتحادية.

وبيّن المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي، ان مادة الطحين المستوردة الموجودة في الاسواق المحلية، تدخل الى العراق من مختلف المنافذ الحدودية، بعضها بشهادة مطابقة صادرة عن الشركات الفاحصة، وبعضها يدخل عن طريق منافذ اقليم كردستان من دون شهادة مطابقة، مؤكدا ان جميع الكميات المستوردة عبر المنافذ الحدودية الرسمية، جرى فحصها واظهرت النتائج انها مطابقة للمواصفة تماما، مضيفا ان وزارة الصحة لها دور اساسي في عملية فحص الطحين الصفر ، وبيان مدى صلاحيته للاستهلاك البشري، ولديها مكاتب وفرق صحية منتشرة في جميع المنافذ الرسمية، ولها صلاحية السحب من الاسواق ومصادرة واتلاف اي مادة غير صالحة للاستهلاك البشري

منوها الى ان اجازات استيراد الطحين الصفر تصدر من وزارة التجارة وليس من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، لافتا الى ان المواصفة القياسية العراقية الخاصة بمنتجات الحنطة (الطحين) المستعمل للخبز، سمحت باضافة الفيتامينات والمعادن والحوامض الامينية وفقا للنسب التي تحددها الجهات الصحية لغرض تحسين القيمة الغذائية للمنتوج، فضلا عن اضافة مواد اخرى الى الطحين لتحسين او تعويض ما يفقده من جرّاء العمليات التصنيعية، موضحا، ان الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مسؤول عن تقييم مطابقة البضائع الواردة عبر المنافذ الحدودية الرسمية الخاضعة لسلطة الحكومة الاتحادية، والتي صدرت بها شهادات مطابقة من الشركات الفاحصة المرخصة ضمن برنامج الفحص المسبق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التخطيط: فحص طحين الصفر من قبل الشركات الفاحصة يكون للشحنات الداخلة عبر المنافذ الرسمية فقط) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التخطيط: فحص طحين الصفر من قبل الشركات الفاحصة يكون للشحنات الداخلة عبر المنافذ الرسمية فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).