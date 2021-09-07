مكتب الامام السيستاني يعلن غداً الاربعاء متمماً لشهر محرم الحرام والخميس الاول من صفر

2021/09/07 | 19:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مكتبُ المرجع الديني الاعلى اية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظلّه) في النجف الأشرف بان يوم غد الاربعاء متمماً لشهر محرم الحرام والخميس هو الاول من صفر الخير.وذكر مكتب الامام السيستاني، في بيان، ان:” يوم غدٍ الأربعاء هو المُتمّم لشهر المحرم الحرام، ويوم الخميس الموافق (٩/٩ /٢٠٢١ م) هو الأول من شهر […]

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