2021/09/07 | 19:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن مكتبُ المرجع الديني الاعلى اية الله العظمى السيد السيستاني، في النجف الأشرف بان يوم غد الاربعاء متمماً لشهر محرم الحرام والخميس هو الاول من صفر الخير.وذكر مكتب الامام السيستاني، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب السيد السيستاني: الخميس المقبل أول أيام شهر صفر المركز الخبري الوطني.

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