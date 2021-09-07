2021/09/07 | 19:26 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ المركز الخبري الوطني عام 2008 انضم المدافع الإسباني جيرارد بيكيه إلى برشلونة، حيث سبق أن لعب في الفئات العمرية.
مسيرته كانت حافلة بالألقاب الفرديّة والجماعية، فساهم بالفوز بلقب الدوري 8 مرات، ودوري أبطال أوروبا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيكيه: علاقتي مع غوارديولا تغيّرت بسبب شاكيرا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مسيرته كانت حافلة بالألقاب الفرديّة والجماعية، فساهم بالفوز بلقب الدوري 8 مرات، ودوري أبطال أوروبا […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيكيه: علاقتي مع غوارديولا تغيّرت بسبب شاكيرا المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيكيه: علاقتي مع غوارديولا تغيّرت بسبب شاكيرا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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