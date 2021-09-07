2021/09/07 | 19:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني عام 2008 انضم المدافع الإسباني جيرارد بيكيه إلى برشلونة، حيث سبق أن لعب في الفئات العمرية.مسيرته كانت حافلة بالألقاب الفرديّة والجماعية، فساهم بالفوز بلقب الدوري 8 مرات، ودوري أبطال أوروبا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيكيه: علاقتي مع غوارديولا تغيّرت بسبب شاكيرا المركز الخبري الوطني.

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