2021/09/07 | 20:05 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 | 07:39 مساءً | عدد القراءات : 37

تعرف على تشكيلة منتخبنا الوطني الرسمي لمباراة ايران

رسميًا تشكيلة منتخبنا الوطني لمباراة ايران .



فهد طالب_ علي فائز - احمد ابراهيم- ضرغام اسماعيل-شيركو كريم- صفاء هادي - امجد عطوان - العماري بشار رسن - همام طارق - ايمن حسين.

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