2021/09/07 | 20:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2UTO-XmVzCY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كلمة رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر في المؤتمر الانتخابي في الرضوانية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كلمة رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر في المؤتمر الانتخابي في الرضوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).