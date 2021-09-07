خلال استقباله بعثة وأبطال ’البارالمبياد’.. الكاظمي يصدر توجيهاً لوزارة الشباب والرياضة

2021/09/07 | 20:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وعد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، خلال استقباله بعثة العراق وأبطالها المشاركين في بارالمبياد طوكيو، بمتابعة مشاكل اللاعبين، والعمل على أن يضع اللاعبون أقدامهم على بداية جديدة لمستقبل أفضل.

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وذكر الكاظمي، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، تلقى "ناس" نسخة منه، (7 ايلول 2021) "نستقبلكم اليوم بكل فخر، بعد أن مثلتم العراق في بطولة رياضية دولية مهمة، لقد أثبتم للجميع أن الإعاقة لا تساوي شيئاً أمام الإصرار والعزيمة، وحبّ التنافس".

واضاف الكاظمي "لقد ذللتم كل العقبات، وحققتم نجاحات باهرة في بارالمبياد طوكيو، التي تابعت إنجازكم فيها شخصياً"، لافتاً الى ان "العراق يقدّر هذا الإصرار وهذا التقدير لاسمه وأسمائكم، ونعدكم بأن يكون لكم تقدير عالٍ من قبل الحكومة".

واشار الى انه "كان من الممكن أن تحققوا المزيد لولا تداعيات سوء التخطيط، الذي عانت منه الدولة العراقية لسنوات طويلة"، مضيفاً "من هنا نوجه وزارة الشباب والرياضة بأن تبذل أقصى الجهود للاهتمام بهذه الشريحة البطلة، التي حققت إنجازاً يليق باسم العراق".

ووعد رئيس الوزراء بـ "متابعة مشكلاتهم ، والعمل على أن يضعوا أقدامهم على بداية جديدة لمستقبل أفضل".

وختم بـ "الشكر والتقدير والاحترام للاعبين، ونأمل منكم المزيد في تحقيق الأرقام العالمية وكسرها، بما يرفع اسم العراق عالياً".

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