2021/09/07 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية تنشر الاستمارة الخاصة بالتحويل من الملاك العسكري الى المدني (رابط)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تنشر الاستمارة الخاصة بالتحويل من الملاك العسكري الى المدني (رابط)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تنشر الاستمارة الخاصة بالتحويل من الملاك العسكري الى المدني (رابط)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).