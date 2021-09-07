توتنهام يغري ميلان بصفقة تبادلية

2021/09/07 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

يتطلع توتنهام للانقضاض على أحد نجوم ميلان، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفقا لتقرير صحفي إيطالي.

ويتعلق الأمر بلاعب وسط الروسونيري، فرانك كيسي، الذي سيصبح متاحا في السوق دون مقابل، مع نهاية الموسم الحالي، بعد 4 مواسم في سان سيرو.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، اليوم الاثنين، أن توتنهام ينوي دخول سباق ضم كيسي بجدية، مع احتمال استغلال ورقة الفرنسي تانجي ندومبيلي لإغراء ميلان.

ولا يحظى ندومبيلي بثقة مدرب توتنهام، نونو سانتو، وتم وضعه على لائحة الانتقالات هذا الصيف، دون أن يحصل على عروض مناسبة، بسبب السعر المبالغ فيه الذي يطالب به توتنهام (51.5 مليون جنيه إسترليني).

وبحسب تقارير صحفية سابقة، كان ندومبيلي ضمن اهتمامات بايرن ميونخ وبرشلونة، لكن ميلان يمكن أن يصبح وجهته المقبلة، إذا كثف توتنهام محاولاته لاستبداله بكيسي، الرافض لتجديد تعاقده مع الروسونيري.

وقد يلقى توتنهام منافسة شديدة على الصفقة من باريس سان جيرمان، الذي تشير تقارير صحفية أخرى إلى رغبته في ضم اللاعب الإيفواري.

وخاض كيسي 48 مباراة دولية مع كوت ديفوار، كما لعب 184 مباراة بقميص ميلان.

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