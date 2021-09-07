2021/09/07 | 20:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز منتخب كرة القدم الأردني للسيدات، الثلاثاء، لقب بطولة كأس العرب للسيدات، بعد فوزه على منافسه التونسي بهدف نظيف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الفوز على تونس.. تتويج الأردن بلقب كأس العرب للسيدات) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الفوز على تونس.. تتويج الأردن بلقب كأس العرب للسيدات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).