اليابان تهزم الصين في تصفيات كأس العالم

2021/09/07 | 20:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هزم منتخب اليابان، اليوم الثلاثاء، نظيره الصيني، بهدف نظيف، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.ورفع منتخب اليابان رصيده إلى 3 نقاط، فيما بقيت الصين عند النقطة صفر.

وسجلت اليابان هدف الفوز، عند الدقيقة 40 عن طريق اللاعب يويا اوساكو.

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