التخطيط تصدر بيانا بشأن مادة الطحين الصفر المستوردة

2021/09/07 | 20:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن مادة الطحين الصفر المستوردة.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “مادة الطحين الصفر المستوردة، هي من ضمن المواد الغذائية الخاضعة لبرنامج الفحص المسبق قبل التوريد في بلد المنشأ من قبل الشركات الفاحصة التي تعاقد معها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية”، مؤكدة …

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