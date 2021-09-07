2021/09/07 | 20:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أقرت الحكومة العراقية توصية بالتباحث مع شركة إيطالية لتطوير قطاع السكك الحديدية.وشهدت اجتماع مجلس الوزراء العراقي الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، برئاسة مصطفى الكاظمي، إقرار توصيات اللجنة المؤلفة في وزارة النقل بشأن التباحث مع شركة "PEG" …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة العراقية تُقر توصية بالتباحث مع شركة إيطالية لتطوير قطاع السكك الحديدية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة العراقية تُقر توصية بالتباحث مع شركة إيطالية لتطوير قطاع السكك الحديدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).