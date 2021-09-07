2021/09/07 | 20:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني بعد غياب طويل، عادت الممثلة المصرية، نادية الجندي، إلى دائرة الأضواء، بعدما تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بجلسة تصوير جذابة خطفت الأنظار و أثارت الجدل.وتواصل موقع “سكاي نيوز عربية” مع الفنانة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد “ضجة الصور”..



نادية الجندي تتحدث عن الكواليس والعودة المركز الخبري الوطني.

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