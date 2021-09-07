الاتصالات تكشف أخر تفاصيل مشاريعها “الوطنية”

2021/09/07 | 20:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الثلاثاء، عن نتائج المشروع الوطني للإنترنت، الذي انطلق في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد، فيما لفتت إلى قرب انطلاق خدمة (FTTH) والهاتف الأرضي.وقال المتحدث […]

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