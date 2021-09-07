سرايا السلام تقرر طرد أحد منتسبي اللواء الأول في النجف (وثيقة)

2021/09/07 | 20:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قررت قيادة الفرقة الثانية في سرايا السلام، الثلاثاء، طرد أحد منتسبي اللواء الأول في محافظة النجف.

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وبحسب وثيقة، حصل عليها "ناس"، (7 أيلول 2021)، فقد "تقرر توجيه عقوبة الطرد للمدعو (سلام راهي حسون العيساوي) المنسوب الى اللواء الأول / الفوج الثالث السرية الثالثة وذلك استنادا الى نص المادة الرابعة) الفقرة (11) من قانون العقوبات العسكري المعدل رقم (3) لسنة 2019".

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