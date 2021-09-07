البدران: الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لتغيير الوجوه

2021/09/07 | 20:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس الدائرة الانتخابية السابق، رياض البدران، اليوم الثلاثاء، ان الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة للتداول السلمي للسلطة وتغيير الوجوه، موضحا ان هناك نسبة كبيرة من المواطنين يرفضون اعطاء اصواتهم مجانا وهناك مرشحون استغلوا هذا المعنى وقال البدران في برنامج “بضم العين”: ان “نسبة المشاركة كانت اربعا واربعين بالمئة في الانتخابات السابقة، مبينا ان “انتخابات […]

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