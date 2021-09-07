2021/09/07 | 20:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9gtp8u0wfpM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موجز دينار - مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة تتجاوز ال 229 مليون دولار) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موجز دينار - مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة تتجاوز ال 229 مليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).