انقاذ امرأة وطفلين من آلسنة النيران في الاعظمية

2021/09/07 | 20:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في منطقة الأعظمية بعد إنقاذ امرأة وطفلين من الطابق العلوي.

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