2021/09/07 | 20:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعثة العراق وأبطالها المشاركين في بارالمبياد طوكيو.

وقال الكاظمي خلال اللقاء، نستقبلكم اليوم بكل فخر، بعد أن مثلتم العراق في بطولة رياضية دولية مهمة وأثبتم للجميع أن الإعاقة لا تساوي شيئاً أمام الإصرار والعزيمة وحبّ التنافس.

واضاف مخاطبا أفراد البعثة، لقد ذللتم كل العقبات، وحققتم نجاحات باهرة في بارالمبياد طوكيو، التي تابعتُ إنجازكم فيها شخصياً, والعراق يقدّر هذا الإصرار وهذا التقدير لاسمه وأسمائكم، ونعدكم بأن يكون لكم تقدير عالٍ من قبل الحكومة وكان من الممكن أن تحققوا المزيد لولا تداعيات سوء التخطيط، الذي عانت منه الدولة العراقية لسنوات طويلة، ووجه الكاظمي وزارة الشباب والرياضة بأن تبذل أقصى الجهود للاهتمام بهذه الشريحة البطلة، التي حققت إنجازاً يليق باسم العراق، وقال لهم ما نصه، أعدكم بأني سأتابع مشكلاتكم، وسأعمل على أن تضعوا أقدامكم على بداية جديدة لمستقبل أفضل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: أثبتم للجميع أن الإعاقة لا تساوي شيئاً أمام الإصرار والعزيمة وحبّ التنافس) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: أثبتم للجميع أن الإعاقة لا تساوي شيئاً أمام الإصرار والعزيمة وحبّ التنافس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).