خبراء: مصر وتركيا أبديتا إرادة للتغلب على القطيعة بينهما وإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي

2021/09/07 | 20:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد خبراء أتراك ومصريون، أن عوامل عديدة أبرزها التحالفات الجديدة في الشرق الأوسط، واحتياطات الغاز المكتشفة في شرق المتوسط، وتغير الإدارة في الولايات المتحدة الأميركية، ساهمت في بدء الحراك الدبلوماسي بين تركيا ومصر.

وقال الخبراء إن العلاقات التركية المصرية شهدت قطيعة استمرت مدة طويلة، وأضافوا أن كلا الطرفين أبديا إرادة للتغلب على هذه القطيعة وإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي، وشددوا على أن القاهرة وأنقرة تدركان جيدا أهمية تطبيع العلاقات بينهما، وأن التقارب بينهما سيصب في مصلحة البلدين.

وشهد الثلاثاء الماضي في العاصمة التركية أنقرة انطلاق الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا، بمشاركة وفدين رأسهما نائبا وزيري خارجية البلدين.

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